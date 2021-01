Giusto il tempo di un brindisi a mezzanotte per la. Poi sveglia presto per l’allenamento dell’antivigilia: sono scattate le prove tattiche anti. In attesa del fischio d’inizio previsto domenica alle ore 15:00 a Marassi, ci ha presentato il match uno che il Ferraris lo conosce come le sue tasche. Si tratta di Bosko, ex centrocampista offensivo dei rossoblu. Ecco come si è espresso in esclusiva sulla sfida di dopodomani e non solo.“Certo. Sono stati dieci anni indimenticabili, però il calcio se devo essere sincero mi manca a intermittenza. Sono molto contento di aver fatto il mio in Serie A. È stata una bellissima esperienza, molto formativa per la mia vita”.“Da quando mi sono ritirato nel 2017 poiché era finito il contratto col Verona sono diventato un imprenditore in Serbia.e sono molto contento per come sono andate le cose negli anni scorsi. In questo 2020, purtroppo, a causa del Covid stiamo soffrendo tanto. Viviamo di turismo, come tutto il resto mondo. Però sono sicuro che questo momento passerà veloce e che tutto tornerà alla normalità”.“Ovvio. Sono felice che la Serie A stia diventando uno dei campionati più appetibili. Il calcio italiano è molto più offensivo rispetto a prima.. L’ultimo esempio che mi viene in mente ècon lo 0-3 in favore della Viola. Non solo la Juve però, anche l’ha subìto tanti gol. Questo significa che il campionato è molto competitivo, ed è bello da vedere”.. Nelle ultime partite ha segnato anche due gol importanti con la Nazionale, ma purtroppo non ci siamo qualificati agli Europei. La Serbia i giocatori ce li ha, ma manca lo spirito, la voglia di fare risultati importanti. Se dal Mondiale in Sudafrica in poi ci siamo qualificati in pochi tornei evidentemente qualche problema c’è”.“Certamente, non posso dimenticarmelo. È stata una delle migliori partite della mia carriera. Eravamo avanti 3-0 contro una grande Lazio e alla fine abbiamo vinto 3-2 con una mia doppietta e un mio assist per Palacio. Quella fu una vittoria fondamentale per noi.”.“In questo momento la Lazio è molto più forte del Genoa. Negli ultimi anni i biancocelesti sono diventati una squadra molto offensiva, che sta giocando un ottimo calcio con dei giocatori e un allenatore bravissimi., ma devo dire che i rossoblu andranno incontro ad una partita difficilissima”.“Ho tanti bei ricordi in Italia. È difficile scegliere. Ogni anno mi ha trasmesso qualcosa di bello. Poi ci sono momenti migliori e peggiori, come ad esempio gli infortuni, ma per fortuna ne ho molti di più di belli”.“Non lo so sinceramente. Mi hanno informato che ai tempi del Genoa, però alla fine la trattativa non si concluse. Per quanto riguarda la Lazio non c’è mai stato nulla di concreto. Certo, se mi avessero chiamato…(ride, ndr).”.