“Mi piacerebbe andar via dall’Italia. Sono qui da 4 anni e sono felice, ma ho voglia di cimentarmi in un nuovo campionato”. Parole chiare quelle di Jakub Jankto, recentemente agli onori della cronaca non per gol o assist, ma per le dichiarazioni choc sull’Udinese. “In primavera è arrivata una serie di 11 sconfitte consecutive. È stato un periodo in cui siamo rimasti in hotel per 3 settimane di fila. In totale abbiamo fatto più di due mesi in albergo in tutta la stagione. Mi sentivo come uno schiavo. Ai giocatori che avevano dei bambini non era stato dato il permesso di venire in hotel. Alcuni compagni prendevano dei sonniferi per addormentarsi. Non era per nulla un albergo di lusso, eravamo nel peggior albergo di Udine, dove anche i bagni erano sporchi. Era una punizione”, ha detto Jakub Jankto. L’Udinese non ha gradito le dichiarazioni, ma non per questo svenderà il giocatore. Anzi, tutt’altro: il classe 1996 lascerà il Friuli sono di fronte ad un’importante offerta economica.



MILAN E JUVE - Il Milan ha più volte sondato il terreno con l’agente del giocatore, Beppe Riso. Il direttore sportivo Mirabelli è un grande estimatore del centrocampista ceco, ma al momento non è più una priorità rossonera. Nell’ultima stagione all’Udinese ha deluso le aspettative: il Milan ora guarda altrove per rinforzare la mediana. Stesso discorso per la Juventus, che ha mollato la presa negli ultimi mesi. “Il mio affetto nei confronti dei calciatori cechi è comprensibile. L'idea di portare un giocatore ceco nella Juve è sempre in me. Non sto suggerendo nulla ma è chiaro può giocare in Serie A a un livello più alto. È veloce, diretto, affamato di vittorie”, diceva Pavel Nedved, vice-presidente della Juventus. Nonostante la stima di Nedved, la Juventus ha altri obiettivi per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Milan e Juve si sono tirate indietro nella corsa a Jankto, ma all’estero c’è chi fa sul serio.



C’È IL MONACO - Su tutti c’è il Monaco, molto interessato al giocatore. Sempre vigili sui migliori talenti del campionato italiano, i monegaschi hanno sondato il terreno per il centrocampista dell’Udinese. Ancora non è arrivata una proposta ufficiale, ma l’interesse è concreto. Il giocatore dal suo canto ha preso tempo: vuole aspettare offerte da Spagna e soprattutto Inghilterra. Il sogno di Jankto è proprio la Premier League, ma per gli interessati non sarà facile strapparlo all’Udinese. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, la società friulana chiede 25 milioni di euro per il cartellino del ceco. Le italiane (Milan e Juventus su tutte) hanno puntato altrove il mirino, ma all’estero Jankto ha molti estimatori. In prima fila il Monaco, aspettando Liga e Premier League...



@AleCosattini