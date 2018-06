Juventus e Milan sembrano aver definitivamente abbandonato la pista che porta al cartellino di Jakub, centrocampista classe 1996 dell'Udinese e della nazionale della Repubblica Ceca. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, è in dirittura d'arrivo la trattativa tra i friulani e il Monaco, che spenderà 20 milioni di euro per portare il ragazzo in Ligue 1.