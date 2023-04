Il doppio ex di Napoli-Milan Marek Jankulovski parla alla pagina malinconiarossonera: "Ho passato sei anni bellissimi al Milan ma non dimenticherò mai che grazie al Napoli e poi a mister Spalletti sono arrivato al Milan. Sono felicissimo che il Napoli vincerà lo Scudetto e il Milan passerà in Champions, anche se sarà molto difficile. Penso e spero che domani il Milan passerà".