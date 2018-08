Doppia delusione per Lautaro Martinez che dopo la panchina e il cambio forse tardivo di Luciano Spalletti nella sfida contro il Torino non è riuscito a conquistare la vittoria neanche lontano dal campo da gioco. L'attaccante dell'Inter ha infatti ricevuto un sonoro 2 di picche dalla showgirl argentina Jaqueline Grisolia, una delle protagoniste del programma argentino Combate.



La bella Jaqueline ha confermato il no al Toro nel corso di un'intervista in SudAmerica aprendo però la porta ad una relazione in futuro: "Se c’è stato un giocatore che mi ha invitata a uscire? Sì, Lautaro Martinez mi ha invitata diverse volte, ma non gli ho dato l’opportunità. Gli ho detto no perchè non stavo passando un bel momento ed ero molto concentrata sulla mia vita lavorativa. Se lui mi ama, insisterà di nuovo. A volte le cose buone richiedono tempo per arrivare". Poco tempo, invece, serve per guardare le sue foto nella nostra gallery.