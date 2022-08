Due popstar statunitensi in Italia. Il mare della Campania ha attirato Jennifer Lopez e Selena Gomez. La prima, con una tutina tigrata cosparsa di cristalli disegnata da Roberto Cavalli, si è esibita a Capri sotto gli occhi di Leonardo Di Caprio, Flavio Briatore, Diego Della Valle e Matteo Renzi durante uno show di beneficenza per Unicef. Durante la serata sono stati raccolti 8 milioni di euro destinati alle emergenze umanitarie in Ucraina e Siria.



Invece Selena Gomez, 30 anni compiuti lo scorso 22 luglio, ha cenato in un ristorante di Maiori, in provincia di Salerno.



