È una Jennifer Lopez senza freni e in una forma incredibilmente invidiabile quella che si sta mostrando sui social per promuovere la sua nuova linea di prodotti per il marchio JLo Beauty e intitolata JLo Body. Prima un video completamente senza veli, poi altri scatti con dei costumi più o meno interi che poco spazio lasciano all'imaginazione. Eccola nella nostra gallery.