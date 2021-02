in un appartamento di Berlino a una settimana dalla rottura col calciatore. Dopo l’autopsia svolta sul cadavere della donna. Il 3 ottobre 2019 Kasia lo aveva denunciato per una lesione all’orecchio, salvo poi ritirare l’accusa: ma sul suo corpo, secondo la Bild, manca un lobo.Anne Leiding, procuratore capo, ha spiegato alla Bild che "il procedimento è stato riesaminato dopo che siamo entrati in possesso di nuove informazioni. Le indagini non sono concluse”. A inizio febbraio, come riportato da La Gazzetta dello Sport,, e anzi avrebbe dovuto eliminare tutti i file di cui era in possesso che lo riguardavano.La rottura era stata annunciata da Jerome: “Ho deciso che io e Kasia, da adesso, percorreremo strade diverse. È diventata la mia fidanzata ricattandomi e distruggendo il mio rapporto con la mia ex Rebecca e con la mia famiglia. Anche la decisione di rendere pubblico il nostro rapporto è nata sotto sua insistenza. Mi ha detto più volte che mi avrebbe distrutto, che avrebbe rovinato la mia carriera e la mia vita”. Secondo la Lenhardt era stata lei a voler interrompere la relazione, e negli ultimi post social scriveva in modo ambiguo frasi come: “dirò la mia sull’accaduto, ma prima devo riflettere”, "è ora di mettere un punto. Nuovo capitolo”.