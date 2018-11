Una vera e propria sceneggiata napoletana, uno scherzo in piena regola con tanto di lui, lei e l'altro. Uno dei primi protagonisti della nuova stagione di Scherzi a parte, il programma delle reti Mediaset è stato l'attaccante della Lazio Ciro Immobile finito nelle mire del programma per la sua grandissima gelosia per la bellissima moglie e compagna Jessica Malena. Lei, complice dello scherzo, ha fatto credere a Ciro di avere uno spasimante con tanto di regali e serenate. Inutile dire che lo scherzo è pienamente riuscito con l'approvazione di un'altra vittima del programma, Barbara D'Urso che parlando al bomber biancoceleste ha confermato: "Tua moglie è una gran gnocca". E come darle torto... la nostra gallery lo conferma.