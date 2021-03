Jessica Bartlett è un'esplosiva modella con un seguito di 1,1 milioni di followers su Instagram. Direttrice del marketing e cofondatrice di Pongea, una linea di cosmetici, la californiana Jessica ha lavorato anche come agente immobiliare per tre anni, dal 2014 al 2017. Da quel periodo, è iniziata la sua ascesa inarrestabile sui social, grazie a una serie di foto da urlo, come possiamo ammirare nella gallery. E poi c'è la vita mondana, con episodi anche discussi: come hanno rivelato i tabloid inglesi, la Bartlett era fra i 500 invitati, insieme ad altre modelle e personaggi dello sport e dello spettacolo, del party organizzato da Neymar a Rio de Janeiro per festeggiare la fine del 2020. Una festa organizzata nonostante i divieti imposti dalla lotta alla pandemia, con tanto di indagine da parte dell’ufficio del procuratore.



