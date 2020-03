Avrebbe potuto essere un top player di Milan, Juventus e Napoli e invece la scelta ormai lontana di diventare un calciatore desi è rivelata quella vincente in campo e fuori per. Il centrocampista ex-Pescara è uno dei punti fermi del club parigino e fra le sfilate della moda della capitale francese ha anche trovato l'amore.che nella serata di ieriUno scherzo andato in onda incentrato sulla necessità di de-rattizzare il suo appartamento.Un'autenticahe si è ritrovato a dover "saltare" sul tavolo di casa per la presenza di "top mort" in salotto. Chi ha vinto? OvviamenteE noi vi mostriamo il video dello scherzo e le sue foto nella nostra gallery.