, la Bonas di ‘Avanti un altro’, il personaggi diè stata ospite del programma Rivelo su Real Time in cui ha svelato alcuni retroscena piccanti sul suo legame con il mondo del calcio e non solo per la sua passione per il"Io posso dire di essere stata una che ha. Non so quante lo hanno fatte. Lui scrive sui social alle ragazze. Qualcuno gli ha dato il mio numero e mi sono arrabbiata parecchio. Comunque ha iniziato a scrivermi su Whatsapp ma non aveva la foto e non ci credevo. E allora mi ha detto ti blocco e sblocco su Instagram. Era lui. Lui diceva di essere veramente Cristiano e io scherzavo dicendogli, ma Malgioglio. Perché per me il vero Cristiano è Malgioglio..."."Io penso che metterti con un calciatore sia sinonimo di corna. Ho delle amiche che sono state con un calciatore ed è un macello. Ci sta, sono giovani e circondati da donne. Non mi fidanzerò mai con un calciatore. Giuro solennemente, hanno una vita che li porta a tentazione"."Le mogli a casa con i figli e loro fanno i festini. Parlo perché so e non dico cose a caso. So che Ronaldo ha scritto a mezza Milano, conosco queste ragazze, famose e non, normali. Belle. A me hanno invitato un sacco di volte in queste feste con i calciatori a Milano, ma io non ci vado. C’è chi ci va appositamente per trovare fidanzato. Io non ci vado, ma ricevo parecchi inviti".