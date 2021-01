Jessica Melena, la bellissima moglie di Ciro Immobile, e Guendalina Tavassi, ex concorrente del Grande Fratello e salita agli onori della cronaca per i suoi video hot trafugati e pubblicati sul web, erano un tempo amicissime al punto da chiamarsi quasi "sorelle" in molte occasioni mondane.



Una volta, perché secondo quanto riportato da Chi, le due ora sono ai ferri corti, è sceso il gelo nei rapporti al punto da non parlarsi quasi più. Cosa sarà successo? Ecco le foto di Jessica e Guendalina nella nostra gallery.