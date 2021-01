Se il futuro in campo di Graziano Pellé è oggi tutto da scrivere dopo la rescissione dallo Shandong Luneng e le voci di mercato che lo linkano a Inter e Juventus fra le altre, non è altrettanto incerto il suo futuro fuori dal campo, anzi.



La sua relazione con la bellissima modella Viky Varga prosegue così a gonfie vele che l'attaccante salentino ha scelto proprio una vela, quella del grattacielo di Dubai, per fare la proposta di matrimonio alla sua Viktoria. Super anello, e grande sì, per celebrare il nuovo passo della loro relazione.



