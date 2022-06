Appassionati di videogiochi, esports, mondo toon e anime? La vostra regina risponde sempre ad un unico nome. Si chiama Jessica Nigri e la sua popolarità non accenna a placarsi.



Quasi 5 milioni di follower nei suoi profili instagram, video su youtube che spopolano fra tutorial e non solo, e un fisico che, letteralmente, toglie il fiato. E anche se in passato la sua procacità le ha portato dei problemi, oggi la bellissima Jessica continua ad essere la regina del cospley e si appresta a vivere un'estate incandescente, con tanta fantasia e... pochi centimetri di stoffa addosso.



Ecco alcuni suoi outfit di successo nella nostra gallery