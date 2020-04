Tempo di coronavirus è tempo di quarantena e la clausura in casa e per passare il tempo in tanti sono tornati ad accendere console e videogames o a leggere i fumetti che prima dell'emergenza erano rimasti bloccati nel cassetto. Non solo la versione virtuale degli sport come il calcio o gli altri eSports, ma un'immensa galassia di fan legati ai videogiochi dentro e fuori da uno schermo.



Quanti non hanno sognato di interpretare questo o quel personaggio fantastico e la sua avventura animata anche nella realtà? Il fenomeno è reale e si chiama cosplay. I cosplayer più famosi hanno contatti e follower da autentiche star come ad esempio Jessica Nigri, la queen del cosplay con milioni di seguaci in tutto il mondo che si fermano sui suoi profili instagram ad ammirare l'estremizzazione sexy dei personaggi di manga e videogames. Fisico incredibile e scatti da urlo legati anche allo sport, con sci, palle, mazze da baseball e spade di ogni genere che la fanno da padrone.



