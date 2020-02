Gareth Bale è stato a un passo dal Jiangsu Suning, lo rivela il tecnico dei cinesi Cosmin Olaroiu a The National: "Era tutto fatto praticamente. Il club era d'accordo con il suo agente, che era qui. Eravamo d'accordo con il Real Madrid e non sapevo cosa succedeva da loro, avevano perso delle amichevoli e a Madrid hanno cambiato idea. All'inizio, ci avevano detto che lo avrebbero liberato e che noi avremmo dovuto solo pagare l'ingaggio, poi all'improvviso hanno detto: "No, dovete pagare il trasferimento". Ma pagare il trasferimento e l'ingaggio era troppo e siamo dunque andati su un altro giocatore. So che la sera era fatta al 90%, poi la mattina è cambiato tutto. Da parte del Real, non nostra".