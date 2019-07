Joao Felix, nuovo fenomeno dell'Atletico, ha parlato in un'intervista ad As spiegando il perché della sua scelta: "E' grande club, lavora molto bene nella formazione dei giocatori. La scelta è stata fatta anche per Simeone, che lavora molto bene con gli attaccanti. Ho parlato solo una volta con lui prima di firmare ed è stato sufficiente. Chiaro che la Liga sia importante e lotteremo per vincerla, però la Champions è un'altra cosa. E' il mio sogno sin da bambino e sarebbe incredibile vincerla con l'Atletico".