Joao Mario, centrocampista della Lokomotiv Mosca, parla dell'Inter a Marca: "Sfortunatamente, sono arrivato al club quando non c'era stabilità; mentre giocavo per l'Inter, quattro allenatori sono cambiati. È difficile dire obiettivamente quando ho deciso di andarmene. C'erano determinate circostanze. Ad un certo punto, si stava solo preparando tutto. Ma rispetto l'Inter, la società, l'intera squadra".



SULLA SERIE A - "In Italia, molta attenzione è rivolta alla tattica. Il giocatore non ha libertà, tutto dipende dal concetto di gioco e dalla rigorosa attuazione dei dettami legati alle tattiche. C'è anche una maggiore preferenza nei confronti del fisico e della lotta, piuttosto che dell'azione tecnica. L'Inter si aspettava da me più aggressività che tecnica".



SULL'INTER - "Inter in Champions? Ho ancora contatti con il club, non è passato molto tempo dalla mia partenza. Inoltre eravamo in quarta fascia e la squadra più difficile era l'Inter. Pertanto, ho detto ai giornalisti che speravo di non capitarla perché è troppo forte. E' uscito il Bayer Leverkusen, ed è stato un buon sorteggio".