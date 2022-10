Intervenuto ai microfoni di Mediaset, l’ex centrocampista dell’Inter, Joao Mario, mostra la propria soddisfazione per la vittoria in Champions contro la Juventus.



“Sapevamo che avremmo giocato contro una grande squadra. Abbiamo fatto una partita bellissima fino al 70′, volevamo vincere e lo abbiamo fatto e siamo agli ottavi. Se c’è un po’ di rimpianto con l’Inter? È il passato. Non è andata benissimo la mia esperienza all’Inter ma ho imparato tanto e quello che ho imparato lì mi fa essere il giocatore che sono ora”.