Ma il calcio è pronto a capovolgere in fretta ogni verdetto e Spalletti non è nuovo a miracoli di questo genere, così, quella che sembrava essere un’ovvia e giusta valutazione, si è successivamente rivelata sbagliata. Joao Mario si è trasformato, è più maturo e consapevole dei propri mezzi. Il centrocampista portoghese continua a palesare limiti negli ultimi 20 metri, ma in mezzo al campo il suo palleggio è via via divenuto fondamentale per Luciano Spalletti che, privo di Nainggolan, ha optato per un modulo a tre centrocampisti, che ha consentito all’ex Sporting Lisbona di mettere in mostra le sue qualità migliori, tanto da farlo rimpiangere in Champions.Adesso l’Inter si ritrova in Europa League, competizione sfibrante sia dal punto di vista fisico che mentale, e una domanda sorge spontanea: perché non modificare la lista in modo da inserire Joao Mario nel gruppo? Tecnicamente si potrebbe, ma il muro del regolamento è talmente elevato che difficilmente l’Inter riuscirà a scavalcarloUna missione impossibile per la società di corso Vittorio Emanuele, che invece medita scelte conservative per quello che sarà il prossimo mercato invernale.Ciò che farebbe al caso dell’Inter sarebbe un colpo alla Rafinha. Un calciatore in prestito secco che consentirebbe alla dirigenza nerazzurra di poter modificare la lista con l’obiettivo di riuscire a migliorare la rosa nei punti in cui presenta maggiori difficoltà.