34 presenze, 2 gol e 2 assist. Con questi numeriha messo la firma sull'ultimo titolo portoghese dello Sporting Lisbona, che ha vinto il campionato puntando anche sul giocatore arrivato l'estate scorsa in prestito dall'Inter. L'aria di casa l'ha rilanciato dopo una stagione tra alti e bassi alla Lokomotiv Mosca, e ora il club portoghese sta pensando di prenderlo a titolo definitivo.- Da giorni vi stiamo raccontando la trattativa tra lo Sporting e l'Inter:, oltretutto difficilmente raggiungibili. Quel passo avanti che sperava il giocatore quindi per ora non c'è stato, lo Sporting sta giocando a ribasso convinto di poter abbassare la richiesta nerazzurra, dall'altra parte non c'è fretta ma ora a infastidirsi è proprio Joao.- Già, perché il giocatore sarebbe disposto a tagliarsi buona parte dell'ingaggio per rimanere a Lisbona,. E il giocatore non l'ha presa benissimo. La trattativa è tutt'altro che chiusa ma le parti sono ancora lontane: lo Sporting, consapevole della necessità dei nerazzurri di fare cassa vorrebbe strappare uno sconto, ma serve uno sforzo importante per avvicinarsi alla richiesta.- Intanto però il centrocampista ha iniziato a guardarsi intorno, perché vorrebbe rimanere a Lisbona ma ancora non ha visto la stessa volontà da parte del club:. Joao Mario ha messo la firma sull'ultimo titolo dello Sporting ma la conferma è tutt'altro che scontata: il giocatore si guarda intorno e l'Inter aspetta una nuova offerta dal Lisbona. Con la speranza di fare cassa, ma senza svendere.