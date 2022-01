IL TABELLINO

L’uno a uno fra Cagliari e Fiorentina, con un rigore parato per parte, è diventato la partita dei rimpianti. Per tutti. Per la Fiorentina perché non ha saputo approfittare di un avversario ridotto ai minimi termini per le 12 assenze; per il Cagliari perché sull’1-0, con un uomo in più, ha sbagliato il rigore e si è fatto riacciuffare; e soprattutto per- Le difficoltà di Mazzarri durante la partita sono state inferiori a quelle precedenti, quando ha dovuto infilare un nome dietro l’altro per arrivare a 11 e dare forma al Cagliari.. Nemmeno la Fiorentina era al completo, per la prima volta in questa stagione le mancava il bomber capocannioniere della Serie A, Dusan Vlahovic, oltre a Saponara, Martinez Quarta e Amrabat.- In attesa di sapere se la partita col Genoa sia stata l’ultima di Vlahovic con la maglia viola, a Cagliari è stato schierato per la prima volta da titolare tutto il mercato della Fiorentina, col francese Ikoné a destra e col polacco Piatek al centro dell’attacco. Prestazione deludente, soprattutto di Piatek.Mazzarri aveva studiato bene la squadra di Italiano e, visti i problemi di formazione, ha pensato di inaridire la fonte del gioco viola, Torreira, inventando Dalbert come suo marcatore diretto e affidando poi Bonaventura a Grassi e Castrovilli a Marin, anche in questi casi con controlli rigidi. Così ha tolto, o quanto meno affievolito, alla Fiorentina la sua caratteristica principale, la scioltezza nella manovra: i due interni viola si sono visti meno del solito. La partita poteva cambiare in una o nell’altra direzione già nei primi minuti. Dopo 4', passaggio indietro e assist alla rovescia di Biraghi (protagonista negativo di questo avvìo) per Joao Pedro, ma il 10 dei sardi ha sbagliato mira davanti a Terracciano (palla sull’esterno della rete). Dopo 8', il. In assenza di Vlahovic sul dischetto è andato Biraghi, proprio come aveva fatto all’andata al Franchi contro il Cagliari, ma stavolta Radunovic gli ha respinto il tiro di stinco, allungando tutti i suoi 196 centimetri.La partita è proseguita su buoni ritmi, con molti errori e con alcune iniziative personali (troppo personali) di Nico Gonzalez. A metà primo tempo, palo interno di Joao Pedro che di forza e di tecnica aveva superato Igor, poi qualche buona occasione della Fiorentina con le ripartenze e nel recupero anche una traversa centrata su punizione da Marin con deviazione di coscia di Milenkovic.La ripresa è iniziata con una sostituzione di cautela per Mazzarri (dentro Lovato per l’ammonito Altare) e di spinta per Italiano (Maleh per lo spento Castrovilli). Dopo meno di 2 minuti il Cagliari ha segnato col suo numero 10. Milenkovic è andato in difficoltà e ha messo la palla in angolo. Dalla bandierina cross pennellato da Gaston Pereiro per lo stacco di Joao Pedro su cui si è arreso Odriozola, pallonetto dal primo al secondo palo e Cagliari in vantaggio.. Dopo un quarto d’ora Italiano ha messo dentro Sottil, un ex fischiatissimo al posto di Ikoné, perché il Cagliari stava chiudendo ogni spazio e le difficoltà del primo tempo, sullo 0-0, sembravano raddoppiate per la Fiorentina.- Dopo un’ora, la partita è esplosa. L’altruismo di Joao Pedro ha impedito al Cagliari di raddoppiare, ha fatto l’assist per Dalbert, anziché concludere a rete davanti a Terracciano, Dalbert si è fatto respingere il tiro da Igor, con Terracciano. L’azione è proseguita e. Da notare che in occasione del rigore per la Fiorentina, Bellanova non era stato nemmeno ammonito per il fallo su Odriozola e, senza il suo intervento, lo spagnolo si sarebbe ritrovato davanti a Radunovic. Ma anche Joao Pedro, come era successo a Biraghi, si è fatto parare il tiro da Terracciano.- E’ entrato Venuti al posto di Piatek che ancora deve entrare nel sistema di gioco della Fiorentina, così la squadra è passata al 4-3-2 con due attaccanti, Gonzalez e Sottil, che sono due ali. Ma in 10, come aveva già dimostrato tempo fa all’Olimpico contro la Roma e più di recente al Maradona contro il Napoli, la Fiorentina ha mostrato il meglio di sé. Si è ricompattata e ha cominciato a spingere forte. Maleh ha sostenuto quella spinta e ha lanciato. Altra perla di Aureliano: ha ammonito Sottil per aver mostrato la sua maglia ai tifosi cagliaritani che lo stavano fischiando. Da ora in poi, nessuno esulti più.- L’arbitro bolognese ha proseguito evitando il giallo a Goldaniga e Torreira che si erano messi le mani addosso per una palla non restituita.che aveva già la palla in mano: diffidato, salterà la trasferta di Bergamo. Sull’altro versante, Italiano al 46' ha tolto Sottil, entrato al 15', per mettere la difesa a tre con Nastasic ed evitare il secondo giallo al suo...salvatore, che si era innervosito con Aureliano. L’ultimo guizzo è stato ancora del fischietto di Bologna che ha concesso appena 5 minuti di recupero: solo per il rigore e l’espulsione di Odriozola se n’erano persi 4'29", poi c’erano stati 8 cambi e la mezza rissa fra Goldaniga e Torreira, così ha chiuso la sua disastrosa giornata.(primo tempo 0-0): 2' s.t Joao Pedro (C), 30' s.t Sottil (F): 2' s.t Pereiro (C)(3-5-2): Radunovic; Altare (1' s.t Lovato), Goldaniga (45' s.t +3 Ceppitelli), Obert; Zappa, Marin, Grassi (28' s.t Kourfalidis), Dalbert (36' s.t Gagliano), Bellanova; Pereiro, Joao Pedro. All. Mazzarri(4-3-3): Terraciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli (1' s.t Maleh); Ikoné [15' s.t Sottil (45' s.t Nastasic)], Piatek (23' s.t Venuti), Gonzalez. All. Italiano: Gianluca Aureliano di Bologna: 10' p.t Altare (C), 29' p.t Biraghi (F), 30' s.t Sottil (F), 35' s.t Joao Pedro (C), 41' s.t dalla panchina Ceppitelli (C), 44' s.t Maleh (F): 19' s.t Odrizola (F).