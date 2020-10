Joao Pedro, capitano del Cagliari, si racconta a la Gazzetta dello Sport: "Cagliari, se mi sopporti ancora, proviamo a stare insieme per tutta la vita?" le prime parole del numero 10 dei sardi, che dopo tanti rumors di mercato sembra aver ritrovato la giusta tranquillità.



IL MERCATO - "Non ho mai parlato di mercato perché ho un contratto fino al 2023 e sto benissimo in Sardegna. So quanto sono importante per la squadra e quanto la squadra è importante per me, e questo mi fa stare bene".



SUL NUOVO RUOLO - "to vivendo, così come la squadra, un momento di transizione e dobbiamo avere pazienza perché rispetto al passato con Di Francesco ci sono idee nuove. Personalmente è bello tornare a segnare, mi mancava. Ma il nuovo ruolo mi piace".



SU GODIN - "Mi ha fatto un’ottima impressione per come è entrato nello spogliatoio. Ci sta dando una carica importante a livello di carisma ed esperienza. Sugli altri giovani dico solo una cosa: sono troppo veloci e viene difficile inseguirli in allenamento. Scherzi a parte, sono sicuro che abbiamo un grande gruppo e possiamo toglierci diverse soddisfazioni".



SULLA SERIE A - "Stiamo guardando al Torino perché vogliamo iniziare a muovere la classifica, abbiamo lavorato bene in queste settimane di pausa. Certo abbiamo tanti giocatori via con le nazionali. Io e il Brasile? Cagliari è la mia nazionale".