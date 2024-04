Joey Barton e le frasi sessiste: 4 visite in 3 giorni dalla Polizia. 'Benvenuti in Corea del Nord'

I’ve been visited 4 times in 3 days by Cheshire Police. Asking for a Voluntary interview about something I’ve tweeted.

Including a couple of women police officers knocking at 9.30pm last night when my kids were in bed.



I’ve given them my solicitors information and number.… — Joey Barton (@Joey7Barton) April 19, 2024

continua a far parlare di sé dopo aver parlato a sproposito. Il suo tweet estremamente sessista e francamente inopportuno sulla tragedia del crollo del ponte di Baltimora colpito da un'imbarcazione ("Ora le donne guidano anche le barche?") ha generatoEpisodi dei quali lo stesso Barton ha voluto dar conto personalmente, sempre attraverso X:“Sono stato visitato 4 volte in 3 giorni dalla polizia del Cheshire. Volevano interrogarmi in merito a qualcosa che ho twittato. Alcune poliziotte ieri sera hanno bussato alle 21.30 mentre i miei figli erano a letto. Ho dato loro le informazioni e il numero del mio avvocato. Ho poi chiamato per fissare un incontro ma non ho ricevuto nessuna risposta, quindi ha lasciato un messaggio vocale al sergente che era venuto la prima volta. Le ultime due poliziotte non sapevano che c'erano state 3 visite in 3 giorni, a quanto pare! O questo è un disastro o un tentativo di intimidire me e la mia famiglia. Benvenuti in Corea del Nord"