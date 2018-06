John Elkann, presidente di Exor e Fca, ha parlato in occasione della conferenza stampa a Balocco del mercato della Juventus: "Higuain? Il calciomercato, nell'anno del Mondiale, è molto difficile. Tutto succede dopo, può capitare di tutto e non è che abbia molto da dire oggi". Dichiarazione che confermano la possibilità che il Pipita possa lasciare Torino in estate.



RINGRAZIAMENTO - Elkann ha poi ringraziato pubblicamente Sergio Marchionne per la gestione della casa automobilistica: "Quando vivi per anni a rischio retrocessione, che per noi era il fallimento, è come trovarsi a giocare in Champions League. E' un'altra prospettiva. Sono grato a lui per questo. Chi lo avrebbe mai detto. E' un passo fenomenale arrivare al 30 giugno senza debito per noi che siamo nati indebitati".