Ciccio Graziani, ex attaccante di Roma e Torino, ha parlato in un'intervista a Radio Sportiva: "Higuain e lo scambio con Icardi? Fossi la Juventus, io prenderei Immobile. Il miglior Higuain, quello di Napoli o del primo anno alla Juventus, mi piace da morire e non lo cambierei con nessuno. Ma negli ultimi due mesi è stato inguardabile, la Juve ha giocato spesso in 10 a causa sua. Lo scambio con Icardi? Io al posto della Juve prenderei subito Cavani o piuttosto Ciro Immobile, che ritengo in questo momento più funzionale. Icardi segna tanto ma non partecipa al gioco della squadra. E poi non mi piace il fatto che chieda ancora una volta un aumento".