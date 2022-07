Jony aspetta l'ok per ri-iniziare la sua avventura allo Sporting Gijon. C'è già il via libera della Lazio - con la quale il contratto verrà risolto anzitempo - tant'è che il classe '91 si trova già da due giorni nella sede del ritiro del club asturiano. Mancano però alcuni dettagli burocratici da sistemare per il suo contratto. già oggi ci sarà un nuovo contatto tra gli agenti e la dirigenza della società spagnola. C'è fiducia per la buona riuscita, al più presto, dell'affare. Secondo La Nuova España l'esterno ha già effettuato e superato le visite mediche. Si attende solo la firma per vederlo aggregato di nuovo alla squadra dove ha trascorso in prestito la scorsa stagione. Stavolta invece la sua permanenza sarà definitiva.