Si raffredda la pista Udogie per la Lazio. L'esterno sinistro dell'Udinese, che tanto piace a Sarri convinto di poterlo adattare alla perfezione al suo 4-3-3, nei giorni scorsi ha scalato posizioni nella lista della spesa biancoceleste per completare la rosa. Ma, come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, Pozzo chiede almeno 20 milioni per il cartellino del 19enne e questo sta facendo desistere Lotito dal proseguire i discorsi per provare a portarlo a Roma.



I friulani intanto si sono tutelati prendendo Ebosse dell'Angers, perché sull'Under21 italiano, nato a Verona da genitori nigeriani, non sono solo i biancocelesti ad essersi mossi. La Juve e l'inter ci pensano e non mancano gli estimatori in Premier, dove il ragazzo sogna un giorno di approdare. Concorrenza agguerrita quindi per le Aquile. Un elemento in più che sta spingendo la società capitolina ad orientarsi su altro.