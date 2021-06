Dopo la stagione all'Anversa (Royal Antwerp, ndr) Jordan Lukaku è pronto a tornare nella capitale. A dirlo è stato lui stesso in un'intervista a Il Messaggero. Ecco come si è espresso sulla sfida tra il fratello Romelu e Immobile, l'Italia e il rientro alla Lazio: "Mio fratello è carico, non sente la pressione, lo ha dimostrato con l'Inter vincendo lo scudetto. Fra un amico e il sangue io scelgo sempre la famiglia senza alcun dubbio. Sia Immobile che Romelu però sono due bestie sotto porta. Non sbagliano un colpo, lo dicono i numeri".



Sull'Italia: "Sono rimasto impressionato dal girone giocato dagli Azzurri. Hanno vinto tutte le partite con facilità disarmante. Giocano bene e la difesa regge sempre. Spero di no, ma hanno tutte le carte in regola per vincere. In una gara secca sono gli episodi a cambiare la sorte, più della forza individuale".



Su Sarri e il ritiro: "Non ho ancora parlato con Sarri, ma mi piacerebbe tanto lavorare con lui. Mi farebbe crescere e io credo di poter essere utile. Ritiro? Intanto torno sicuro. La Lazio mi ha chiamato e mi ha detto di presentarmi a Formello il 10 luglio. Poi partirò per Auronzo e magari convincerò il tecnico...".