Intervistato da Eleven Sports a poche ore da Lazio-Inter, Jordan Lukaku, esterno biancoceleste, ha detto la sua sul duello nato in Belgio tra il fratello Romelu e l'attaccante del Chelsea Michy Batshuayi: "Molte persone preferiscono Michy a Romelu. Com'è possibile? Un dribbling qui, un dribbling lì. È un bellissimo calciatore da guardare, tecnicamente è eccellente. Ma quello che conta nel calcio sono i gol, del resto ad un attaccante sono chiesti quelli, no? Ma a quanto pare non è più sufficiente. Hanno cercato di atterrarlo mille volte, tutti quelli che si sono confrontati con Romelu dicevano di essere migliori di lui. Perché queste cose solo con lui? Romelu però non si innervosisce, mostra sempre la sua perseveranza".