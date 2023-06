Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Italia in semifinale della Final Four di Nations League, Jordi Alba ha parlato anche del suo futuro lontano da Barcellona:



"Non mi spaventa essere qui senza una squadra di club, sono sereno", ha detto il terzino sinistro. "Prenderò una decisione sul mio futuro una volta che la Nations League sarà terminata". Anche per Jordi Alba è concreta l'ipotesi Arabia Saudita.