L'allenatore del Benfica Jorge Jesus potrebbe a breve dire addio ai lusitani qualora non dovesse arrivare la vittoria contro la Dinamo Kiev in Champions League. Come riportato da Record l'allenatore potrebbe tornare in Brasile al Flamengo, squadra da lui allenata dal 2019 al 2020 con all'attivo un Campionato e una Supercoppa brasiliana.