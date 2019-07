Patrick Cutrone è ai saluti, Rafael Leao in dirittura d'arrivo., ma il compito dell'agente tra i più potenti al mondo non finisce qui. Perché adesso la sua priorità è trovare una soluzione pere su cui si sta continuando a lavorare sotto traccia per altri fronti dove trovare una soluzione.LA PROMESSA - Durante i contatti delle ultime ore per completare i discorsi legati a Rafael Leao e Cutrone che firmerà con i Wolves,. Il Monaco adesso è freddo, i problemi ci sono e Mendes sta scandagliando il mercato per una nuova soluzione che poteva portare proprio al Wolverhampton che però ha scelto Cutrone. Ecco perchéoltre a Rafael Leao stesso. Lavori in corso, Mendes è operativo nonostante Giampaolo sia pronto a scommettere su André se restasse. Ma la totale priorità - ancora oggi - va alla cessione per il bilancio e non solo...