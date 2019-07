A margine della consegna del premio 'Marca Leyenda' a Cristiano Ronaldo, il procuratore Jorge Mendes ha parlato a Radio Marca: "Cristiano è il miglior personaggio sportivo della storia, difficile raggiungere quel che ha raggiunto lui. James Rodriguez? Atletico, Napoli o permanenza? Lui è un professionista, vedremo cosa accade, non lo so. Cosa preferirei? La miglior soluzione possibile per il club e per il calciatore. Rapporto con Zidane? Sono entrambi grandi professionisti".