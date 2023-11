Jorginho non spezza la maledizione dei rigori. Luciano Spalletti lo aveva detto alla vigilia di Italia-Macedonia del Nord: "Se c'è un rigore mi auguro che lo batta lui". E lo stesso centrocampista non si era tirato indietro. L'obiettivo era di cancellare gli errori delle qualificazioni Mondiali, pesantissimi i due sbagliati contro la Svizzera nella mancata qualificazione a Qatar 2022. Ma la missione è stata fallita nella notte dell'Olimpico.



Al 38' l'arbitro Zwayer assegna rigore per gli Azzurri per fallo di mano di Serafimov, dopo un rapido colloquio con Berardi Jorginho prende il pallone e lo posiziona sul dischetto: rincorsa, saltello, tiro debole e centrale parato da Dimitrievski. Fortuna per l'Italia, ci ha pensato poco dopo Chiesa a segnare il 2-0 - e prima dell'intervallo anche il 3-0 - e rasserenare gli animi di giocatori e pubblico di casa.



Non quello di Jorginho, al terzo errore consecutivo dal dischetto nei tempi regolamentari in Nazionale: 5 settembre 2021 Svizzera-Italia, parato da Sommer; 12 novembre dello stesso anno Italia-Svizzera, calciato fuori proprio all'Olimpico di Roma; infine quello contro la Macedonia del Nord, parato da Dimitrievski. Sono quattro i penalty falliti negli ultimi cinque calciati, considerando quello - non doloroso - alla lotteria dei rigori in finale a Wembley contro l'Inghilterra (a segno solo contro la Spagna a EURO 2020, sempre alla lotteria dopo il fischio finale). Una maledizione che non accenna a finire per il centrocampista dell'Arsenal: per Jorginho l'incubo dei rigori continua.