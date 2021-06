Intervistato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale il centrocampista italiano Jorginho ha parlato del caso Eriksen, ma anche dell'impatto e della crescita di Nicolò Barella



ERIKSEN - "Siamo al centro dello spettacolo, ma il calcio va oltre a quello. La passione dei tifosi, il lavoro dietro le quinte di chi ci aiuta tanto: di quello non si parla molto. Il calcio è bello anche per questo, non solo per quello che avviene in campo. Quel che è successo ieri è veramente forte. L'ho sentita molto: in quel momento pensavo ai compagni, ai tifosi, a sua moglie che stava lì. A nome di tutti noi, faccio un grande in bocca al lupo a Eriksen, alla sua famiglia. Gli dico di essere forte".



BARELLA VS KANTE - "Si assomigliano come caratteristiche. Hanno potenza fisica, corrono per tutti per 120', coprono tanto il campo. Devo dire che mi danno una grossa mano a centrocampo sul recuperare palloni. Credo che Nico assomigli molto a Kanté".