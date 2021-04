, ex Napoli e, ha rilasciato un'intervista al Daily Mail, nella quale ha svelato come è nata la sua passione per il calcio.", dichiara il centrocampista. "È stato difficile, ma ho visto alcuni giocatori andare in Italia e ho pensato che fosse la mia opportunità.Un giorno mia madre venne a trovarmi e voleva riportarmi a casa con la forza dopo aver visto quanto era orribile e sporco quel posto. Ma io le dissi che quella era la mia opportunità, non sarei andato via perché il bagno non era pulito".Jorginho ricorda infine il suo: "Lì le persone ci hanno trattato in modo straordinario, ho dei bei ricordi di quel periodo, anche seÈ stata fondamentale mia madre che mi disse di stringere i denti, anche perché era da un po’ che mi allenavo con la prima squadra".