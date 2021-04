Joao Santos torna a parlare. Intervenuto a Radio Kiss Kiss, l'agente di Jorginho ha raccontato: "Ha voglia di ritornare in Italia: se il Napoli avrà la volontà di riportarlo in rosa, saremo ben disposti. Costa 50 milioni di euro e ha ancora due anni di contratto, credo che Abramovich proporrà comunque un rinnovo a breve. Juve? Paratici conosce il calcio. Non interessa solo ai bianconeri, ma anche a Inter e Milan".