Nel corso di un'intervista, Jorginho parla del Pallone d'Oro: "Il Pallone d'Oro? Io non so nulla, al massimo lo chiedo a voi chi ha vinto. Sinceramente non so chi è il favorito, ma se smetti di sognare non ha senso giocare a calcio. Sarebbe un sogno, chi non l'ha mai sognato? Da bambino non avrei mai pensato di arrivare così lontano, ma sognato sì e tutto quello che è successo è stato fatto per inseguire il mio sogno da bambino. Sono felice di dare orgoglio alla mia famiglia. E un altro sogno potrebbe realizzarsi nell'inverno del 2022" (il Mondiale, ndr).



"Il Chelsea? Siamo sulla strada giusta, stiamo lavorando tanto e dobbiamo continuare così - le parole dell'italo-brasiliano a Sky - Pensiamo alla prossima partita e non facciamo calcoli. Bisogna martellare partita dopo partita. Più lavori insieme e più capisci quello che devi fare, imparando nuovi movimenti e creando una mentalità sempre più vincente. Tutto questo ti dà solidità, fiducia e ti fa crescere come gruppo ed è quello che sta succedendo".