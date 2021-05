Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto Joao Santos, agente di Jorginho. Queste le sue parole:



CHAMPIONS - “Dopo la vittoria della Champions League, Jorginho era contento ed emozionato, è stato il coronamento di una carriera lunga 11 anni. In tre stagioni al Chelsea ha vinto prima l’Europa League con Sarri e poi la Champions con Tuchel".



EMOZIONI - "Le mie emozioni? I procuratori lavorano sempre per permettere ai calciatori di ottenere il massimo dalle proprie carriere, sono felice per Jorginho, ha vinto tutto quello che poteva vincere".



NAPOLI - "I meriti del Napoli? Sono innegabili, dobbiamo ringraziare il direttore sportivo Bigon che lo ha voluto a Napoli nel gennaio 2014, permettendogli di iniziare a giocare nelle competizioni europee. Il salto di qualità lo ha compiuto con gli arrivi di Giuntoli e Sarri, che gli hanno consentito di andare al Chelsea ed essere oggi campione d’Europa. Napoli resta la città preferita di Jorginho, ha vissuto lì più di quattro anni e la considera casa sua".



EUROPEI - "L’obiettivo di Jorginho è essere a Wembley l’11 luglio per la finale, prevedo una manifestazione molto equilibrata, in cui l’Italia può recitare un ruolo da protagonista".



SU MANCINI - "Al CT piace molto il gioco di Jorginho, ecco perché è il più utilizzato con Bonucci".



FUTURO - "Sta molto bene al Chelsea, ha ancora due anni di contratto con i Blues e speriamo che possa continuare a giocare a Londra".