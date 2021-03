Ieri seraè stato ospite al Peppy Night Fest, programma in onda su Canale 21 condotto dal comico napoletano. In collegamento il centrocampista del Chelsea ha parlato del suo passato a Napoli e di Hamsik:"Non vedevo da un po' Marek ma la cresta è uguale. I rigori al Napoli li tirava lui perché bisognava rispettare l'anzianità, il capitano è il capitano.. A Londra fa freddissimo. Sole? Cosa è il sole? Speriamo il Napoli vada in Champions, facciamo il tifo.IL VIDEO: