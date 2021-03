Questa seconda stagione sulla panchina delperè stata molto particolare. Il tecnico calabrese ha appena quattro mesi fa sembrava stesse per firmare il rinnovo contrattuale con il club azzurro ma gennaio e febbraio sono stati dei mesi difficilissimi. Tra tantissimi infortuni e risultati deludenti, eventualmente le cose fossero precipitate ancor di più,I rapporti tra allenatore e presidente non hanno avuto degli sviluppi positivi e al termine della stagione corrente, a prescindere dai traguardi che avrà centrato o meno,Sono circolati tantissimi nomi, soprattutto negli ultimi mesi, tra i più blasonati e gli allenatori emergenti.- Tra quelli che stanno entusiasmando di più in Italia ci sono sicuramente loro tre. Sassuolo, Spezia e Verona convincono tanto: le prime due per la qualità di gioco espressa, mentre gli scaligeri grazie alla praticità dimostrata nonostante le tantissime partenze devono tanto aIl tecnico croato è tra i profili seguiti dal Napoli, proprio in una sconfitta contro il suo Verona è iniziata a scricchiolare in maniera importante la panchina di Gattuso.per De Laurentiis che sta pensando di ripartire proprio da uno come lui, capace di avere idee interessanti di gioco e che sia pronto per catapultarsi in una realtà che gli permetta di fare il salto di qualità. Quello dil'allenatore del Sassuolo ha una bella filosofia di gioco soprattutto con la costruzione dal basso ma per arrivare a Napoli vorrebbe avere libertà di mercato per trasmettere in campo le sue idee con gli interpreti adatti che il Napoli oggi non sembra avere.- Negli ultimi giorniIl tecnico piacentino non ha ancora rinnovato il contratto con la Lazio che scadrà al termine della stagione. Questo continuo slittamento inizia a ricordare la firma che non c'è mai stata di Gattuso sul nuovo contratto con il Napoli. Il padre Giancarlo negli ultimi giorni ha sponsorizzato il nome di Simone Inzaghi per la società partenopea: "Come si potrebbe dire di no ad un club come quello azzurro? Napoli è una bella città con una grande squadra". L'attuale allenatore della Lazioe di poter diventare protagonista in un progetto in crescendo. Magari per il suo arrivo, però, ci sarà bisogno della conquista della Champions.che sembrerebbe essere pronto per rilanciarsi, probabilmente in Italia. Il grande ostacolo di Allegri è rappresentato dallo stipendio. Chiaramente di questi tempi non potrà chiedere i 7,5 milioni netti che guadagnava alla Juventus, però servirà ugualmente una cifra importante da sborsare.che vorrebbe tornare a vincere puntando su un allenatore che di successi ne ha ottenuti. Cosìe anche ai tifosi: ha ancora tanto da dimostrare ma il suo calcio è interessante e infiammerebbe uno stadio come il "Maradona".- I primissimi nomi sul taccuino di De Laurentiis dopo la sconfitta contro il Verona del 24 gennaio sono stati quelli diQualche sondaggio lo ha fatto De Laurentiis e oggi continua a "seguirli". Per entrambi si tratterebbe di un ritorno importante, dato che hanno contribuito in maniera significativa alla crescita del Napoli nell'Era De Laurentiis.dove c'è la sua famiglia. Perla strada sembra più percorribile, ma si aspetta unarispetto al precedente triennio in cui è stato a Napoli.