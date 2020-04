L'incubo dell'estate in quarantena si affaccia prepotentemente nelle menti di ciascuno di noi, condizionando l'umore di coloro che aspettavano impazienti l'arrivo della bella stagione per raggiungere mare o montagna, festeggiare senza pensieri, fare l'amore: Jori Delli, la 23enne bellissima studentessa, modella e conduttrice non manca di infiammare Instagram con un nuovo scatto in cui si mostra in casa in piena quarantena, "vestita" con uno splendido costume scollato, che fatica a trattenere un seno prorompente: "Forse la mia estate sarà qualcosa del genere...", commenta la splendida ragazza, In molti rinuncerebbero al mare per passarla con lei...



