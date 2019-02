Joselyn Cano è una modella americana di orini messicane, con un seguito di 10,8 milioni di followers su Instagram. Indossatrice di costumi da bagno, Joselyn è anche appassionata di calcio: di recente ha confessato di aver passato ore e ore a vedere video di Cristiano Ronaldo, mentre in passato aveva ichiarato di avere un debole per David Villa e per il New York City (squadra nella quale l'attaccante spagnolo ha militato dal 2014-18). Nata nel 1991, a 28 anni la Cano ha al suo attivo collaborazioni con alcuni dei marchi di punta dell'industria della moda e dello sport. Le sue forme le hanno anche fatto guadagnare l'appellativo di 'Kim Kardashian messicana'. Guardare per credere, nella FOTOGALLERY!