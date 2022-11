Continuano a far discutere le decisioni prese dalla. L’organismo mondiale del calcio, infatti,, ai capitani delle nazionali presenti ai Mondiali,, a sostegno della comunità LGTBQ+. La decisione è stata fermamente contestata ed ora, ad unirsi al coro è la voce di, 23enne terzino dell’Adelaide United che ha apertamente dichiarato la propria omosessualità. In un post su Instagram, l’australiano: “. Vedendo cheha proibito di utilizzare la fascia di capitano con la scritta ‘One Love’, per sostenere attivamente la comunità LGBTQ+,. Tutto il lavoro che stanno facendo i miei compagni e la comunità LGBTQ+ intera per fare in modo che il calcio sia uno sport inclusivo…”.