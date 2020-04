Io no che non m'annoio, non m'annoio se c'è @lorenzojova. Una bici, un viaggio e la voglia travolgente di amare questo nostro pianeta!#NonVoglioCambiarePianeta: da DOMANI, solo su #RaiPlay.#RaiPlayOriginal pic.twitter.com/6A5uEOBMIx — RaiPlay (@RaiPlay) April 23, 2020

Ora ripensate alle emozioni che vi ha dato quel particolare assolo o quel coro liberatorio da gridare tutti insieme. Trasportate il vostro pensiero sulla. Tutto questo collettivo sollievo per l'animo e la mente in questo momento purtroppo è necessariamente in stallo. E il discorso si può estendere al, a tutto quella parte di beni considerati non primari ma che, alla lunga, in certi momenti della vostra vita sono stati quantomeno necessari.E purtroppo a fermarsi non saranno solo le nostre emozioni e un po' di sollievo per le nostre beghe quotidiane.i che, per garantirci quelle emozioni, operano da anni dietro ai grandi nomi o eventi, aggrappati a contratti già di per sé precari. Solo. Un'enormità, se si pensa che: tecnici del suono e luci, montatori, make-up artists. Ma anche insegnanti di musica, artisti emergenti o band che suonano la sera nei piccoli locali. Insomma si parla tutti quei lavoratori dello spettacolo che in questo momento si trovano lontani dalla possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali. Le principali associazioni della filiera si stanno muovendo in questi giorni per chiedere al Governo fondi di emergenza e sgravi fiscali: su tutte la possibilità dell'Sono tante le campagne attive per sensibilizzare sull'argomento, le principali sono partite dal web: una con l'hashtage l'altra a firma Lavoratori dello spettacolo, che ha tra i testimonial principali. Tutti uniti nel chiedere certezze al premier Giuseppe Conte su iniziative e proposte nelle modalità di ripresa in: "Mi piacerebbe poter indicare le date di riapertura di concerti, teatri e cinema. Ma oggi non siamo in condizione di farlo, dipende dall'andamento dell'epidemia.Prende spunto da quanto avvenuto inlo scorso primo aprile, dove la band hip-hop Klovner i Kamp si è esibita in un parcheggio, con gli spettatori all'interno di più di 200 autovetture. L'esportazione del modello anche in Italia è in fase avanzata di realizzazione con un progetto che si chiama, ideato da Utopia Srl, Zoo Srl, Italstage e 3D Unfold, aziende di produzione, allestimento e progettazione di grandi progetti. Per la location si pensa ad aree molto vaste, come ad esempioNon sarà certo un ritorno alla normalità, ma la speranza è che il buon vecchio drive-in possa rappresentare un ottimo viatico per farci sentire ancora emozioni collettive grazie a sport e spettacolo.che, a Roma in una piazza del Colosseo deserta di notte, ha eseguito l'inedito "Canta la vita" tratto da "Let Your Love Be Know" diSulla stessa piattaforma da domani (venerdì) sarà disponibile. Il quale, con 20 chili di bagaglio, ha: 60 ore di girato con un iphone e una Gopro.L'occasione potrebbe ripresentarsi l'anno prossimo, maIntanto questo momentoLa musica viaggia fra le persone, non fra te e le casse del computer. La musica cambierà per forza, mi piacerebbe scrivere la canzone della ripartenza, del nuovo mondo., attraverso paesaggi meravigliosi mantenendo la distanza di sicurezza.: più ci sei dentro e più ti vedi da fuori, più ti concentri e più la testa prende direzioni inattese., sulle spalle dell'Astana che guida la classifica generale davanti all'Androni e all'Italia. Ieriin programma. Oggi sono in gara anche delle vecchie glorie comeoltre ai quasi 8mila amatori iscritti.