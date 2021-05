Intervenuto sul canale twitch dell'Inter, l'ex portiere nerazzurro, Julio Cesar, ha espresso la propria opinione in merito ai candidati che potrebbero sostituire in futuro Samir Handanovic.



Un sostituto di Handanovic?

“E' difficile ma penso che abbiamo tanti portieri nel mercato e nell'Inter stessa: abbiamo Brazao che oggi è in prestito, il figlio di Stankovic Filip che sta facendo benissimo. E' un ruolo in cui non dobbiamo essere preoccupati”.