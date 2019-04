A Gazzetta TV, Julio Cesar dell'Inter parla delle squadre secondo lui favorite per la vittoria in Champions: "Il Liverpool in questi anni è diventata una squadra molto equilibrata con una bella identità ed un allenatore molto forte che merita di vincere una Champions. La Juve? E' fortissima, negli ultimi anni è arrivata a giocare due finali ma la squadra più bella, per come vedo io il calcio, è il Manchester City.