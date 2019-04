Mercoledì 10 aprile si disputeranno i quarti di finale diche vedranno sfidarsi la Juventus di Massimiliano Allegri contro il temibile Ajax di Erik ten Hag.Gli olandesi sono reduci da una schiacciante vittoria per 4 a 1 contro un Real Madrid che sembra aver perso la carica in assenza della mitica coppia Cristiano Ronaldo - Zinedine Zidane.Una rimonta sensazionale ma non tanto “d’impresa” come quella riuscita dai bianconeri di Agnelli contro un Atletico Madrid che già pregustava un passaggio facile al prossimo turno di questa competizione. Simeone, infatti, scendeva in campo con un 2 a 0 di andata devastante ma che non è riuscito ad abbattere il morale dei sette volte campioni d’Italia che, aiutati da una tifoseria compatta, sono riusciti nell’impresa totalizzando un 3 a 0 e non concedendo all’Atletico un solo calcio d’angolo.. In una recente dichiarazione a Sky Sport, Michele Platini conferma la sua idea iniziale che vede i torinesi come i candidati alla vittoria di questa edizione di Champions League. E non è il solo a pensarlo. Com’è possibile vedere dalla pagina delle, infatti, la Vecchia Signora è data come favorita in questa gara di andata.Gli ultimi incontri tra Ajax e Juventus, siano essi disputati in casa o fuori casa, mostrano un clima di tensione che porta due squadre statisticamente dal gol facile a segnare poco.Trattasi dell’edizione di Europa League del lontano 2010 che vedeva la Juventus vincitrice fuori casa per 2 a 1 con una favolosaper poi pareggiare in assenza di reti il match di ritorno.Inl’Ajax domina la classifica con 68 punti per 28 partite giocate. Ma il dato impressionante è l’elevato numero di reti, ovvero 96,. Non c’è da sorprendersi, i campionati olandesi sono noti per essere molto divertenti dal punto di vista del gol. Basti pensare che la sfida più recente in Eredivisie è stata vinta dall’Ajax fuori casa per ben 5 reti a 2.Contro i bianconeri Erik ten Hag potrebbe schierare un campo il solito 4-3-3, modulo a cui storicamente i biancorossi sono legati e che ha sempre portato loro ottimi risultati proprio come contro il Real Madrid. L’Ajax quest’anno ha dato dimostrazione di, in particolar modo il diciannovenne difensore centrale De Ligt, a lungo corteggiato anche dalla stessa Juventus.Un 4-3-3 che molto spesso si trasforma in un 4-2-3-1 esaltando l’alternarsi del possesso palla tra Schoene e De Jong, quest’ultimo acquistato per 86 milioni dal Barcellona per la prossima stagione.D’altro canto la Juventus da sempre presenta un modulo più conservativo. A volte poco offensiva e che mira a contenere il risultato, seppur minimo. Una strategia forse poco adatta per competizioni europee ma la Vecchia Signora è nota per stupire con attacchi di orgoglio in grado di ribaltare qualsiasi pronostico.Ben 81 punti su 30 partite giocate, per un totale di 62 reti segnate, una media di 2 gol a partita.In casa Juventus però di recente si sono verificati parecchi scossoni. Dal recente infortunio di Cristiano Ronaldo fino all’ultimissima notizia di unanella prossima sessione di calciomercato. Rumors che non fanno bene al morale della squadra in vista di una partita così importante.Ciononostante non è da escludersi che Massimiliano Allegri possa scendere un campo con un 4-3-3 offensivo, schierando la tripla vincente Bernardeschi-Mandzukic-Cristiano Ronaldo.Si prevede dunque una partita tesa che però potrebbe in qualsiasi momento sbilanciarsi a favore di una delle due squadre. Gli amanti delle scommesse sportive potrebbero tradurre questa previsione in un Under 2.5.